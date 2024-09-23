Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.09.2024 00:00

7 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji, 5 ili sarı, 2 ili ise turuncu kodla uyardı. Batı Karadeniz ve Trabzon'da kuvvetli yağış bekleniyor.

7 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Trabzon'da ise sağanağın yarına kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Denizlerde 'fırtına' uyarısı

Orta Karadeniz’de dün etkili olmaya başlayan fırtınanın ise bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AFAD ekipleri teyakkuzda

AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Fırtına Meteoroloji Sağanak Trabzon Yağış
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
23:53
Katil İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti
23:49
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
23:10
İki çocuğunu boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti
22:38
Pençe-Kilit şehidimizin son sözleri...
21:06
Hatay ve Samsun için sağanak uyarısı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ