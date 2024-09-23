7 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Trabzon'da ise sağanağın yarına kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde 'fırtına' uyarısı

Orta Karadeniz’de dün etkili olmaya başlayan fırtınanın ise bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AFAD ekipleri teyakkuzda

AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.