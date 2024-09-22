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Türkiye
DHA 22.09.2024 23:02

İki çocuğunu boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

Kütahya'da pikniğe giden bir ailenin 2 çocuğu şelale suyuna girdi. Baba, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı. Ancak kendisi sudan çıkamadı. Dalgıçlarla yapılan aramada babanın cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuğunu boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kütahya’da, Ilıca Mahallesi’ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal ve Sultan Güneş çiftinin çocukları Hüseyin ile Zeynep yüzmek için suya girdi. Ancak çocuklar kısa sürede suda kayboldu.

Baba Cemal Güneş, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı. Ancak kendisi sudan çıkamadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ayşe Güneş, eşi Cemal Güneş’i suda bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlarla yapılan aramada Cemal Güneş’in saatler sonra cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş’in cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. 

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