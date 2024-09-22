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Türkiye
TRT Haber, AA 22.09.2024 17:47

Kahramanmaraş'ta caddeler göle döndü

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu. Metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokakları su bastı, trafik aksadı.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

Yağmur nedeniyle biriken suda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Karayolları ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

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Kahramanmaraş'ta caddeler göle döndü
Kahramanmaraş'ta caddeler göle döndü
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