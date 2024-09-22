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Türkiye
AA 22.09.2024 17:12

Muş'a cenaze törenine giden şehit yakınları kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muş'a cenaze törenine giden şehit yakınları kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.

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