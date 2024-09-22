Muş'a cenaze törenine giden şehit yakınları kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

[Fotoğraf: AA]

Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.

Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.