Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-DHA 22.09.2024 17:14

Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bodrum katları su bastı.

Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Diyarbakır’da öğleden sonra etkili sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, sürücüler araçlarının dörtlülerini yakıp ilerlemek zorunda kaldı.

 

Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarında cadde suyla dolarken, bazı tezgahlardaki meyve ve sebzeler suya kapıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki 3 bloklu sitenin giriş katlarını da su bastı. Site sakinleri suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarına kadar bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

ETİKETLER
Diyarbakır Sağanak
Sıradaki Haber
Erciyes'in zirvesine kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor
17:55
Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor
17:54
Filistin: Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılması uluslararası hukukun ihlalidir
17:28
Sinop'ta karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
17:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
17:16
Muş'a cenaze törenine giden şehit yakınları kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ