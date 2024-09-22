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Türkiye
AA 22.09.2024 19:21

Freni arızalanan hafriyat kamyonu 9 araca çarptı: 5 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu 9 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde Y.K. idaresindeki kamyon, 2'si seyir halinde 9 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu yol, ağır tonajlı araçlar veya hafriyat kamyonlarına açılmış bir güzergah değil"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Defne Kaymakamı Mesut Çoban, bölgede inceleme yaptı.

Masatlı, incelemenin ardından gazetecilere, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kamyon sürücüsünün yasak yola girdiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu yol, ağır tonajlı araçlar veya hafriyat kamyonlarına açılmış bir güzergah değil. Biz de kontrol noktamızdaki tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. İlimiz genelinde dünyanın en büyük iyileştirme ve imar operasyonu yapılıyor. Bunun da en önemli ayağı Antakya ve Defne ilçeleridir. Dolayısıyla bölgemizde faaliyette bulunan inşaat firmalarını, hafriyat şirketlerini vatandaşlarımız adınıza bugün itibariyle tekrar uyaracağız."

Masatlı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, sürücü hakkında idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

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