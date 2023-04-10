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Türkiye
DHA 10.04.2023 15:39

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

Bursa'da Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı.

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor
[Fotograf: DHA]

6-12 yaş arası çocukların hafta sonları eğitim aldığı medresede, Es-Sufi'nin gök küresinin, Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin 'artırılmış gerçeklik' uygulamaları bulunuyor.

Üniversitede  drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Yıldırım Belediyesi'nce aslına uygun restore edilip, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı.

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

"Çocukların ufkunu açacak eğitimler veriliyor"

Derslerin devam ettiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde, asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzer birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmazşöyle konuştu:

"Yıldırım ilçemize ismini veren Yıldırım Bayezid Külliyesi'ndeki Molla Yegan Medresesi'ndeyiz. 600 yıl önce Molla Yegan, burada eğitimler vermiş. Uzun bir süre atıl halde kalmış olan bu mekanı restore ederek, yeniden bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bir üniversiteye dönüştürdük. Molla Yegan Medresemizde geleceğin Aziz Sancar'larını ve Selçuk Bayraktar'larını yetiştirmeyi hedefliyoruz"

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

"En çok kimya etkinliklerini seviyorum"

Kimya eğitimi verilen 'Maddenin Dünyası' sınıfı öğrencisi Emir Buğra Güney, deney yapmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek, "Burayı çok seviyorum, ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Hafta sonu bütün etkinliklere katılmak için geliyorum. En çok kimya etkinliklerini seviyorum. Deneyler yapıyoruz, bazen patlıyor tekrar yapıyoruz" diye konuştu.

Yeni arkadaşları ile zeka oyunu oynamanın keyifli olduğunu söyleyen 'Matematik' sınıfı öğrencisi Şura Yıldız ise "Burada zeka oyunları oynuyoruz. Satranç oynayacağız, çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.  

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