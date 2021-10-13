Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır' da sağanak bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

En düşük hava sıcaklığı, Bayburt ve Iğdır’da 8, Kars’ta 1, Ardahan’da 2, Erzurum’da 7, Erzincan’da 13, Ağrı’da 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerinin ise, Bayburt’ta 23, Kars ve Ardahan’da 18, Erzincan’da 25, Iğdır’da 24, Erzurum’da 19, Ağrı’da 22 derece olması öngörülüyor.