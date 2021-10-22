Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 04:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
6 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.
Ereğli'de özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, okuldan eve geldikten bir süre sonra rahatsızlanarak, aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çocuklar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk bürosu ekipleri, hastaneye giderek aileler ve çocukların ifadesine başvurdu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.
Çocuklar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Zonguldak
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