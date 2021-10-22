İlçeye bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku yönetimindeki kamyonet Çökek mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Önder D. yaralı olarak kurtuldu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yardım isteyen Önder D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada, araca yakın noktalara savrularak olay yerinde hayatını kaybeden Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri sedyelere bağlanan halatlar yardımıyla yuvarlandıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak, Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.