Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 67 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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