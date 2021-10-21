Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yol verme tartışmasında sopayla saldırdı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.
Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay, trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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