Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Virüse yakalanan hamile kadın bebeğiyle vefat etti
[Fotoğraf: Depo Photos (Arşiv)]
İzmit'te bebeğine zarar vereceği endişesiyle aşı yaptırmayan hamile kadın koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ve bebeği kurtarılamadı.
İzmit'te yaşayan 30 yaşındaki hamile Elif Balcı, koronavirüs belirtileri gösterince test yaptırdı. Sonucu pozitif çıktı.
Bir süre sonra durumu ağırlaşan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi esnasında bebek hayatını kaybedince Elif Balcı ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası entübe edilen genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bir çocuk annesi Balcı'nın cenazesi İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi. Elif Balcı'nın bebeğine zarar vereceği endişesiyle koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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