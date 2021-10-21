Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurulan hafif ticari araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan B.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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