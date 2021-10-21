Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Caddeyi su bastı, omzuna alarak karşıya geçirdi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas’ta, şebeke suyu borusu yenileme çalışmaları sırasında vana arızası nedeniyle caddeyi su bastı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Su biriken yolda ilerleyemeyen kişiyi, belediye çalışanı Doğan Özkan omuzuna alarak karşı yola taşıdı.
Sivas’ta, Paşabey Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde şebeke suyu hattının polietilen borular ile yenileme çalışması sırasında su vanasında sorun oluştu.
Vananın yerinden kayması sonucu caddede su birikintisi oluştu. Bu sırada seyir halindeki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Yolun karşısına geçemeyen kişiyi, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşyeri Müdürlüğü (SİBESKİ) bünyesinde çalışan Doğan Özkan omuzuna alarak karşıya geçirdi.
Belediye ekiplerinin müdahalesi ile vana arızası giderilerek, suyun caddeye akması engellendi.
Etiketler: Sivas
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