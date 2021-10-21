Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aşı yaptırmadı, karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İzmit'te, COVID-19 aşısı yaptırmayan gebe Elif Balcı, koronavirüse yakalandı. Ev karantinasında sağlık durumu ağırlaşan Balcı, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti.
İzmit'te bebeğinin zarar göreceği endişesiyle COVID-19 aşısı yaptırmayan gebe Elif Balcı, kendisindeki bazı belirtiler üzerine test yaptırdı.
COVID-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Balcı, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti.
Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.
Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Etiketler: Kocaeli Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 18:38
- 18:25
- 18:21
- 18:24
- 18:23
Sıradaki Haber
Ağrı'da bir tırda 97,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz