Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da turistlerin çantasını çalan iki şüpheli yakalandı
Muğla'da Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anetta Matouskova ile Jan Matousek Ölüdeniz Mahallesi Belcekız sahilinde şezlongta bıraktıkları çantalarının kaybolduğunu fark etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile İ.K. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin çantada bulunan pasaportları yaktıkları paraları da harcadıkları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla
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