Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunan askerleri 13 düzensiz göçmeni yine darbetti
[Fotoğraf: DHA]
Fas uyruklu 13 düzensiz göçmen, Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü. Göçmenler Edirne'de tedavi edildi.
Edirne'de, Sarıbayır mevkiinde darbedilmiş ve bitkin haldeki düzensiz göçmenleri gören şantiye çalışanları, durumu polise bildirdi.
Yunanistan'a geçmelerinin ardından yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiklerini iddia eden düzensiz göçmenlerin vücutlarındaki darp izleri ve bazılarının kıyafetlerinin olmaması dikkati çekti.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Edirne Yunanistan
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