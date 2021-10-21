Yusufeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında bir ilçe merkezi ve 4 köyün tamamen sular altında kalacağı anımsatıldı.

Baraj inşaatıyla birlikte birçok çalışmaya imza atıldığı ifade edilen açıklamada, bağlantı yolları ve viyadüklerin büyük bir kısmının tamamlandığı, gelecek yıl başlayacak taşınma işlemleri öncesinde yeni yerleşim yerindeki inşaat işlerinin de tüm hızıyla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni ilçe merkezinin geleceğinde önemli bir yapı taşı olacak tarım konusunda imkansız denilen işlerin hayata geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen tarım alanlarına mevcut ilçedeki tarım toprakları, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından nakledilerek yeni ilçe yerinde verimli tarım topraklarıyla Yusufelililere tekrar tarım yapma imkanı sağlanmış olacak. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek toprak taşıma işlemleri için su kotunun altında kalan tarım alanları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında su altında kalacak tarım topraklarının yeni yerleşim yerine nakledilmesine başlanacak. Bu nedenle su kotu altında kalan ve kamulaştırması yapılan ilgili alanlarda önümüzdeki yıldan itibaren tarımsal faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, en çok önem verdikleri konulardan birinin de tarım olduğunu ifade etti.

Aytekin şunları kaydetti:

"Yeni ilçe yerinde tarım alanları oluşturup vatandaşlarımızın yeniden tarım yapabilmelerine olanak sağlamış olduk. Yeni ilçe yerinde önümüze çıkabilecek bir sorun olarak gördüğümüz verimsiz tarım toprakları konusunu, mevcut ilçedeki verimli tarım topraklarını yeni ilçedeki alanlara taşıyarak ortadan kaldırmış olacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın DSİ tarafından belirlenen, su kotu altında kalan ve kamulaştırması yapılan alanlarda önümüzdeki yıl için herhangi bir tarım faaliyeti yapmamalarını rica ediyoruz. Aksi durumda yaşanacak zararların karşılanması mümkün olmayacaktır."