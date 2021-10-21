Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: Eski HDP il başkanı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı.
Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.
Etiketler: Adıyaman PKK/KCK HDP Terörle Mücadele
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