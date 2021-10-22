Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 00:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizden piknik masası çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana geldi.
zmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi.
Etiketler: Kocaeli Çevre Kirliliği
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