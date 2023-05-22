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Türkiye
AA 22.05.2023 15:19

554 bin 107 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştı.

554 bin 107 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü
[Fotoğraf: Getty Images]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelerde Suriyelilerin gönüllü dönüşü de sürüyor.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Karkamış Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gitti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda bu güne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştı.

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