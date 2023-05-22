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Türkiye
AA 22.05.2023 14:38

3 milyon 500 bin liralık 'top' operasyonu

Mersin'de, müşterisinin ithal ettiği 3 milyon 500 bin lira değerindeki futbol ve voleybol toplarını depoda sakladığı iddia edilen gümrük müşavirliği firması sahibi gözaltına alındı.

3 milyon 500 bin liralık 'top' operasyonu
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da spor malzemesi satan firmanın sahibi M.K., Pakistan'dan 3 milyon 500 bin lira değerinde futbol ve voleybol topu sipariş etti.

Ürünlerin gümrük işlemleri için Mersin'deki bir firmayla anlaşan M.K., Mersin Limanı'na getirilen malzemelerin kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ndeki (PTS) inceleme sonucu ürünlerin farklı depolara aktarıldığını, son olarak Akdeniz ilçesindeki bir depoda saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda bulunan spor malzemeleri, sahibine teslim edildi. Ekipler, gümrük müşavirliği firması sahibi U.Ş.'yi gözaltına aldı.

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Mersin Dolandırıcılık
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