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Türkiye
AA 22.05.2023 14:12

Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlerine kavuşuyor

Adıyaman'da, 325 dönüm alanda yapılan prefabrik evlerin yapımında son aşamaya gelindi. Kısa süre sonra resmi açılışının yapılması beklenen yaşam alanı, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlerine kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle Vartana Mahallesi'nde 325 dönüm alanda prefabrik konut yapılıyor.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kentte" 2 bin 550 prefabrik yapıda yaklaşık 12 bin depremzedenin barınması hedefleniyor.

Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlerine kavuşuyor

Çalışmaların yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığı yaşam alanında, çocuk oyun alanları ve okul gibi sosyal donatılar da yer alıyor.

Geçici yaşam merkezinde tamamlanan prefabrik evlere depremzedeler yerleştiriliyor.

Kısa süre sonra resmi açılışının yapılması beklenen yaşam alanı, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

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Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem
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