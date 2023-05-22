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Türkiye
AA 22.05.2023 13:51

'Türkiye 100' ismi verilen caretta carettaya uydu takibi

Muğla'da uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı. Uydu takibi sayesinde 'Türkiye 100' ismi verilen deniz kaplumbağasının denizdeki rotası ve Akdeniz kıyılarındaki yaşam alanları belirlenecek.

'Türkiye 100' ismi verilen caretta carettaya uydu takibi
[Fotograf: AA]

Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yumurta bıraktıktan sonra DEKAMER görevlileri tarafından güneş enerjili uydu takip cihazı takılan ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Türkiye 100" ismi verilen 58-63 yaşlarındaki deniz kaplumbağası, denizle buluşturuldu.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı konuşmada, deniz kaplumbağalarını kumsalda izlemenin kolay ancak onların denizde nerelere gittiğinin bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların ömürlerinin yüzde 99'unun denizlerde geçtiğini anlatan Kaska, farklı cihazlarla deniz kaplumbağalarının nerelere gittiğini, ne kadar sıklıkta nefes aldıklarını, nerelerde kışladıklarını takip edebildiklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Caretta carettaya taktıkları cihazın içinde güneş paneli olduğunu belirten Kaska, "Pili bittiğinde tekrar şarj edebiliyor. Bunu, AB tarafından desteklenen Life Med Turtles Projesi çerçevesinde geliştirdik. Bunun ilk denemesini de burada uyguladık." diye konuştu.

"Tuba, isimli kaplumbağamız Adriyatik Denizine gitti"

Deniz kaplumbağalarının yuvaladıkları yerde mi yoksa farklı yerlerde mi dolaştıklarının tespitinin önemli olduğunu dile getiren Kaska, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda en önemli bağlantı Tunus ile Tunus'un Gabes Körfezi. Bu körfeze en fazla giden kaplumbağalarımız vardı. Bir grup Mısır civarına, bir grup da Suriye civarına gidiyordu. Ancak 'Tuba' isimli kaplumbağamız ise Adriyatik Denizine gitti. Dolayısıyla Ege Denizinde kalanlar, Tunus, Mısır civarına gidenler, Suriye gibi Uzak Doğuya gidenler yanında Adriyatik Denizine gidenler de bir başka grubu oluşturuyor. İşte bu farklı ortamlarda dolaşan kaplumbağaların genetik yapılarının farklılıkları ve bunların besin içeriklerinin farklılıkları gibi detaylı çalışmaları da biz DEKAMER olarak yapmaya devam ediyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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