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Türkiye
AA 22.05.2023 13:21

Hatay Defne Hastanesi'nde ilk gün yoğunluğu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, dün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Vatandaşlar, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan polikliniklerde yoğunluk oluşturdu.

"Asrın felaketi"nin ardından 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.

51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan, tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev alıyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile diğer ilgililerin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen hastane, sabah saatlerinden itibaren hasta kabulüne başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu"

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan hastanenin poliklinik hizmeti vermeye başladığını söyledi.

Hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını belirten Barçın, "Hastanemize gelen vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu. Şu an yeni hastanemiz açıldı ve vatandaşlarımız oldukça memnunlar" diye konuştu.

Hastaneye gelen vatandaşlardan Bekir Aksu da hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hatay'a böyle bir imkan sağlandığı için devletimizden ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Oğlunu ve eşini muayeneye getiren Hasan Konuşkan, "Allah devletimizden razı olsun, muayene olduk. Allah devletimize zarar vermesin" ifadesini kullandı.

Muayene olmaya gelen Ali Balcıoğlu da 60 günde yapılan hastanede tüm polikliniklerin olduğunu, hizmetten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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