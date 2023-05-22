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Türkiye
AA 22.05.2023 15:10

Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Bilecik’te seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu
[Fotograf: AA]

Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum sokak üzerinde seyir halindeki ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali A. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Armağan Ö. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpan araç kontrolden çıkıp aynı istikamette ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki araca çarptı. Meydana gelen kazada yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A'ya cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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