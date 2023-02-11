Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
55 yaşındaki kadın enkazdan 122 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Maşallah Çiçek, 122 saat sonra sağ çıkarıldı.
Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.
Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.
Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Deprem Diyarbakır Kahramanmaraş
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