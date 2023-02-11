Yıkılan binaların enkazında zamana karşı büyük yarış var. Beton yığınlarının arasında bir nefes, ufak bir hareket hayati önemde.

Gece gündüz devam eden çalışmalarda arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcıları ise eğitimli köpekler.

Özel eğitimli köpekler, Malatya'da devam eden arama kurtarmada rol alıyor.

O köpeklerden birisi de TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu’nda yer alan 'Sıla...'

7 yaşındaki arama-kurtarma köpeği, depremin ilk gününden beri enkaz çevresinde dört dönüyor.

En ufak bir canlı belirtisine tepki veriyor

En ufak bir canlı belirtisine karşı hemen tepki veren 'Sıla' Malatya'daki enkazlardan 12 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Hassas burun "Sıla", arama kurtarma çalışmaları bitene kadar ekiplerle birlikte enkazda görev yapmaya devam edecek.

