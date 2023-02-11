Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 05:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
13 yaşındaki Aya 122. saatte yaşam mücadelesini kaybetti
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altından çıkarılması için çalışma yürütülen 13 yaşındaki Aya, yaşam mücadelesini kaybetti.
Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine dinleme cihazıyla yapılan çalışmada, enkaz altında bir genç kızın hayatta olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Kocaeli ve Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren çalışmalarına, polisler ve gönüllüler de destek verdi.
Enkaz alanında koridor açan ekipler, genç kızı kurtarmak için büyük gayret sarf etti.
İsminin "Aya" olduğu belirtilen Suriyeli 13 yaşındaki kız, ekiplerin yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Hatay
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