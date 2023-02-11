Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da depremzedeleri kurtarmak için zamanla yarış sürüyor
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışma yürütüyor.
Enkaz alanındaki büyük beton bloklar, ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yakınları enkaz altına olanlar ise kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.
Ekipler tarafından bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik de sık sık uyarılar yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adana Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
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