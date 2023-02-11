Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
47 depremzede TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
[Fotograf: AA]
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
TSK'ya ait askeri uçakla Adana’dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.
[Fotoğraf: AA]
Uçuş sırasında yaralılara 20 sağlık görevlisi ile 20 refakatçi eşlik etti.
Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Deprem Doğal Afet İstanbul Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetleri
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