Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak'ın enkazdan çıkarıldıktan sonraki ilk sözü, "Dünya var mıymış?" oldu. Ekipler, "Dünya var teyze var, gel." yanıtını verdi.

Kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşarken, kurtarılan kadın ambulansla hastaneye götürüldü.