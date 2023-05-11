5 kişinin öldüğü midibüs kazasında frenler 26 durakta çalışmış

Trabzon'da Adem Bayraktar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün, Azra Akgün, Yusuf Değirmenci ve Ayşe Zengin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazadan 1 gün sonra Neriman Aslan da kurtarılamadı.

Tedavisi süren 5 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sürücü tutuklandı

Tedavisinin ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Fren tutmadı, yokuş aşağıya gittiğim için de hızım katlandı" diyen sürücü Adem Bayraktar, 'Taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

Başlatılan adli ve idari soruşturmada büyükşehir belediyesi de 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, kazadan yaralı kurtulan birçok kişinin yanı sıra ulaştırma dairesinde ilgililerin de ifadelerine başvurdu, güzergah boyunca midibüse ait kayda alınan kroki ve hız göstergelerini mercek altına aldı.

Teknik incelemelerde; rampa ağırlıklı güzergahta midibüsün fren aksamının 26 durak boyunca çalıştığı, kazanın meydana geldiği 27’nci durağa yakın virajda imdat fren sisteminin de sürücü tarafından devreye alınmadığı ortaya çıktı. Rutin kontrolleri yapılıp, 2 ay önce muayeneden geçtiği belirtilen midibüsün, bahse konu krokide; viraja 39,4 kilometre hızla girdiği, kaza öncesi hızının ise normal olduğu tespit edildi. Kazanın nedeninin yapılacak kapsamlı incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.