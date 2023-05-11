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Türkiye
TRT Haber 11.05.2023 10:09

Görme engellilerin oy kullanması için özel şablon hazırlandı

YSK, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde görme engelli seçmenler için önemli bir uygulama başlattı. İlk defa 2023 seçimleri için hazırlanan bu şablon sayesinde görme engelli seçmenlerin oyu hatasız bir şekilde sandığa yansıyacak.

Görme engellilerin oy kullanması için özel şablon hazırlandı

14 Mayıs'ta sandığa gidecek görme engelliler unutulmadı. YSK onlar için ilk kez özel bir şablon hazırladı. Böylece görme engelliler tek başlarına sandığa gidebilecek.

Görme engelliler için her sandığa şablon gönderilecek. Bu şablonlar sandık kurulu görevlilerinden alınabilecek.

Üzerindeki delikler, pusulalarda mühür basılacak noktaya isabet edecek şekilde olacak.

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Görme engelli seçmenler oy verecekleri adayın sırasını öğrenecek ardından şablonun üzerindeki deliklerin sıralamasına göre mühür basacak. Oylar hatasız bir şekilde sandığa yansıyabilecek.

Tek başlarına kullanabilecekler

Görme engelliler, önceki seçimlerde, akrabalarının ya da herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabiliyordu.

Hayata geçirilen yeni uygulamayla artık tek başlarına oy verebilecekler.
 

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