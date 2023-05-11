Görme engellilerin oy kullanması için özel şablon hazırlandı

14 Mayıs'ta sandığa gidecek görme engelliler unutulmadı. YSK onlar için ilk kez özel bir şablon hazırladı. Böylece görme engelliler tek başlarına sandığa gidebilecek.

Görme engelliler için her sandığa şablon gönderilecek. Bu şablonlar sandık kurulu görevlilerinden alınabilecek.

Üzerindeki delikler, pusulalarda mühür basılacak noktaya isabet edecek şekilde olacak.

[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın] [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Görme engelli seçmenler oy verecekleri adayın sırasını öğrenecek ardından şablonun üzerindeki deliklerin sıralamasına göre mühür basacak. Oylar hatasız bir şekilde sandığa yansıyabilecek.

Tek başlarına kullanabilecekler

Görme engelliler, önceki seçimlerde, akrabalarının ya da herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabiliyordu.

Hayata geçirilen yeni uygulamayla artık tek başlarına oy verebilecekler.

