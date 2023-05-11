Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.05.2023 10:07

Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YTS kategorisindeki şüpheliler sınır dışı edilecek

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

ETİKETLER
Ankara PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Çipli ehliyetler geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
İstanbul'da terör operasyonlarında 12 şüpheliye gözaltı
11:34
Filistin: Netanyahu, işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullanıyor
11:31
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araçta 4 kişinin cesedi bulundu
11:28
Batı'daki FETÖ sorumluları faaliyetlerini 'uzaktan' yürütüyor
11:30
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı
11:19
Rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 11'e yaklaştı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
FOTO FOKUS
Yurt dışı oyları Ankara'da
Yurt dışı oyları Ankara'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ