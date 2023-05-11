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Gündem
TRT Haber 11.05.2023 09:44

İstanbul'un incisi "Kız Kulesi" bugün yeniden açılıyor

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Tarihi milattan önce 410 yılına uzanıyor. 

İstanbul'un en özel yapılarından biri olan ve restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Depreme dayanıklı hale getirildi

Kız Kulesi'ndeki restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başladı, titiz bir çalışma yürütüldü.

Restorasyona 18. yüzyıla ait veriler ışık tuttu.

Kız Kulesi 2. Mahmut dönemindeki haline kavuştu. Kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırıldı. Tarihi yapı depreme karşı dayanıklı hale getirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Işık gösterisi yapılacak

Bu akşam düzenlenecek açılış töreni için bir ışık gösterisi de hazırlandı.

Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan o gösteri açılıştan itibaren her akşam İstanbul'u renklendirecek.

Kız Kulesi hakkında detaylı bilgiye, restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili tüm raporlara www.kizkulesi.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

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İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı
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