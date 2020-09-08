Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren özel firmada çalışan güvenlik görevlisi Ayhan B, yanındaki iş arkadaşı A.Ö. ile birlikte 3 bankaya ait 4 milyon 400 bin lirayı şubelere transfer etmek için zırhlı nakil aracı ile göreve çıktı.

Aracın sürücüsü de olan Ayhan B., arkadaşını, ilk banka şubesindeki işlemleri gerçekleştirmesi için cadde üzerinde indirerek, diğer banka şubesine gitmek üzere yola devam etti.

Paraları alarak kaçtı

Ayhan B., ileride diğer banka şubesi önünde zırhlı minibüsü durdurup, araçtaki kasada bulunan 4 milyon 400 bin lirayı alarak kaçtı.

Banka şubesinin yakınında, ağabeyi Selahattin B'ye ait otomobille binen Ayhan B., olay yerinden uzaklaştı.

A.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaldırımda park halinde olan minibüsün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak, çevrede inceleme yaptı.

Güvenlik kamrasından tespit edildi

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları inceleyen polis ekipleri, üzerinde güvenlik görevlisi üniforması bulunan Ayhan B.'nin, para çantasıyla birlikte kaçtığını belirledi.

Ankara Valisi Şahin: Şüpheli paralarla birlikte yakalandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter adresinden şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Vali Şahin, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." dedi.