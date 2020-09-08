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Mardin'de bir otomobilde 117 sikke ele geçirildi
Mardin'de bir otomobilde yapılan aramada 117 gümüş sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken eserler müzeye teslim edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.
Eserler müzeye teslim edildi
Araçta yapılan aramada, yolcu Ş.B.'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.
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