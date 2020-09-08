Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Eserler müzeye teslim edildi

Araçta yapılan aramada, yolcu Ş.B.'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.