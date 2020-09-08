Antalya'daki bir fabrikaya gönderilmek üzere mermer ocağından tırın dorsesine 18,7 ton ağırlığında mermer blok yüklendi.

Tır, Burdur- Antalya Karayolu Büğdüz kavşağına geldiğinde, önünde giden otomobilin manevra yapması üzerine ani fren yaptı. Dorseden kayan mermer blok yola düştü. Bir süre sürüklenen mermer blok yol ortasında dururken, dorse ve tırda maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem alırken, mermer blok iş makinesi yardımıyla başka bir tıra yüklenerek götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu bir süre trafiğe kapandı.