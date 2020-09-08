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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt sorumlusu'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi üzerine aralarında muvazzaf ve askeri öğrencilikten ayrılan da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheali gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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