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Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 ev karantinaya alındı.
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