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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere de el kondu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Samsun deaş operasyonu terör operasyonuSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 08:35
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