Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Hatay'da 2 gün önce başlayan orman yangını sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bölgedeki takibi sürüyor.
Etiketler: orman yangını hataySon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 08:18
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