Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da hızını alamayan bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
U.A. idaresindeki otomobil, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi'nden Akın Caddesi istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki İ.P. yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.
Etiketler: kaza elektrik direği ankaraSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 03:14
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