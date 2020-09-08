Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki tomruk yüklü tır alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda yangın çıktı. Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kozan ilçesi Feke yolunda seyreden Cuma Keşifçiler yönetimindeki tomruk yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
Etiketler: tomruk tır yangını AdanaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 01:17
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