Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da ev yangını
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yangın çıkan bir eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.
Kozyörük Mahallesi'nde Recep Savaşır'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Tekirdağ itfaiye ev yangınıSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 02:00
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