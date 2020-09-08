Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Geçici çalışma halatı montajı

Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlandı.

Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çalışma ile her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.

[Fotoğraf: AA]

İncelikli tasarım

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday.

Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

[Fotoğraf: AA]

Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor.

Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

[Fotoğraf: AA]

18 Mart 2022'de hizmete açılacak

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak.

Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

[Fotoğraf: AA]