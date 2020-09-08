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SED ödemeleri bugün başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
Etiketler: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED ödemeler Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Se AileSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 11:35
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