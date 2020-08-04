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4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 5 gündür sürüyor. Küçük çocuğun bulunması için ekipler ve köylüler aralıksız çalışıyor.
Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 5. günde sürüyor.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy mezarlığında da arama yapıldı.
Ekipler, dağlık ve engebeli arazi ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de hassas burunlu köpeklerle arama yapıyor.
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